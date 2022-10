НОВИ САД – Скупштина Городу Нового Саду, на 32. схадзки 26. октобра вибрала Милана Дюрича за нового городоначалнїка.

За заменїка городоначалнїка вибрани Иґор Црнобарац котри бул заменїк одборнїцкей ґрупи СНС у скупштини городу.

Дюрич, котри бул потерашнї заменїк городоначалнїка, у першей бешеди одборнїком наявел предлуженє инвестицийох у городу, як и шпорованє енерґентох.

