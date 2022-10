На беоґрадским сайме буду и руски кнїжки

БЕОҐРАД – Традицийни, 65. по шоре, Медзинародни саям кнїжкох у Беоґрадзе того року будзе отримани од 23. по 30. октобер на Беоґрадским сайме.

Орґанизаторе здогадую же Саям кнїжкох у Беоґрадзе найвекша манифестация того типа у реґиону, а того року ше после прерви пре корону ознова орґанизує у полним формату, под мотом „Врацанє написаних”.

На Сайме, на стреду, 26. октобра буду представени и руски кнїжки. Промоция актуалних виданьох Завода за културу войводянских Руснацох почнє на 12 годзин, а представянє нових насловох НВУ „Руске слово” на 13 годзин. Наступ руских видавательох на Сайме кнїжкох оможлївел Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами.

Поєдинєчна уходнїца на Саям будзе коштац 300 динари, а за орґанизовани колективни нащиви 200 динари по особи. Пондзелок и вовторок, 24. и 25. октобра, на Сайме буду Фамелийни днї, кед цала фамелия годна войсц на заєднїцку уходнїцу хтора кошта 800 динари.

Роботни час сайму од 10 по 20 годзин, а остатнї викенд, од 28. по 30 октобер, роботни час будзе предлужени по 21. годзин.

