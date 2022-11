ДЮРДЬОВ – Пикадо федерация Сербиї у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва ,,Тарас Шевченко” на нєдзелю, 6. новембра, орґанизує пияте коло поєдинєчного националного першенства у пикаду.

Сход бавячох будзе на 9 годзин, а реґистрация бавячох до 10 годзин. Рядошлїд ше будзе ришовац на 10.15 годзин зоз жребом, а змаганє почнє на 11 годзин.

Участвовац можу шицки бавяче хтори маю важацу лиценцу и хтори ше на тото змаганє приявели до 3. новембра.

(Опатрене 16 раз, нєшка 16)