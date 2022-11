БЕРКАСОВО – На пондзелок 21. новембра, на швето Собору святого архангела Михаила, парохия у тим сримским валалє преслави Кирбай.

Шветочна кирбайска Служба Божа почнє на 11 годзин, а обчекує ше приход вецей священїкох зоз нашого и крижевского владичества.

