На соботу у Коцуре схадзка Дружтва за руски язик, литературу и културу

КОЦУР – У Оддзелєню Народней библиотеки „Данило Киш” у Коцуре на соботу, 17. септембра, на 12 годзин будзе отримана схадзка Дружтва за руски язик, литературу и културу, у рамикох 50 рокох Терминолоґийного словнїка Миколи М. Кочиша (1972) и розвою рускей лексикоґрафиї.

У першей часци будзе слова о виданьох Дружтва, а у другей о активносцох у обласци основного и штреднього воспитаня и образованя по руски на початку 2022/2023. школского рокa.

Отримованє схадзки финансийно потримали Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци и Национални совит Руснацох.

