На штварток схадзка СО Вербас

ВЕРБАС – Предсидателька Скупштини општини (СО) Вербас, Саня Жиґич, заказала 17. схадзку локалного парламенту за штварток, 11. авґуст.

На дньовим шоре буду пейц точки, медзи хторима предкладанє одлуки вязани за услугу зогриваня за сезону 2022/23. року и предкладанє одлуки о одредзованю дохтора медицини за фахове утвердзованє часу и причини шмерци особох котри умарли звонка здравственей установи и видаванє потвердзенє о шмерци на териториї општини Вербас.

На схадзки будзе слова и о предкладаньох Комисиї за кадрово, административни питаня и роботни одношеня.

Схадзка почнє на 10 годзин.

