На швето Преображения и Стретнуце за фамелиї

РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди Рока святосци малженства и фамелиї у Католїцкей церкви, на соботу, на швето Преображения Господнього, 6. авґуста, кед ше у Водици швеци овоц, отрима ше и Стретнуце за фамелиї. Дзень пред тим, пияток 5. авґуста будзе швето Шнїговей Мариї котре ше означи зоз Службу Божу на 10 годзин у Водици. После вечарей Служби того дня будзе Всеночне.

Стретнуце започнє зоз Службу Божу у на 10 годзин у Водици, а потим ше будзе одвивац спрам уж наведзеней програми. Теми котри буду розрабяц о. Владислав Варґа – „Поволани до святосци” и о. Дарко Рац – „Превозиходзенє фамелиярних конфликтох” на християнски способ ше буду розрабяц по ґрупох и буду ше дзелїц роздумованя.

Поволую ше вирни зоз шицких наших парохийох же би пришли на стретнуце и же би ше пре полудзенок приявели на керестурску парохию на телефон 025 703836, або на телефон 064 4058073 ш. Авґустини.

Орґанизатор стретнуца парохия св. Оца Миколая з Руского Керестура.

