ЖАБЕЛЬ – Дванацецеро школяре зоз основних школох зоз Дюрдьова и Ґосподїнцох наградзени за успих на змаганю „Цо знаш о транспорту”, хторе уж традицийне змаганє школярох основних школох у орґанизациї Авто-мото союзу Сербиї.

Найуспишнєйши достали бициґли, таблети, як и защитну опрему за бициґли.

(Опатрене 56 раз, нєшка 56)