Нєшка и схадзка СО Вербас

ВЕРБАС – Нєшка будзе отримана и схадзка Скупштини општини (СО) Вербас, з початком на 10 годзин.

На дньовим шоре буду пейц точки, медзи хторима предкладанє одлуки вязани за услугу зогриваня за сезону 2022/23. року и предкладанє одлуки о одредзованю дохтора медицини за фахове утвердзованє часу и причини шмерци особох котри умарли звонка здравственей установи и видаванє потвердзенє о шмерци на териториї општини Вербас.

На схадзки будзе слова и о предкладаньох Комисиї за кадрово, административни питаня и роботни одношеня.

