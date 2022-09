Нєшка Керестурски саям

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка, з початком на 10 годзин, будзе отримани 10. Керестурски саям у орґанизациї Здруженя ремеселнїкох и приватних поднїмательох и Здруженє женох „Байка”зоз Руского Керестура.

Саям будзе отримани у дворе Майсторского дому, плановани рижнородни активносци з котрима буду представени стари ремесла, буду орґанизовани и роботнї, а предвидзена и предайна часц зоз штандами ручних роботох.

Отримованє сайму потримала Општина Кула и Туристична орґанизация општини Кула.

(Опатрене 19 раз, нєшка 19)