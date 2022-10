Нєшка Водова Фест у Руским Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Зоз єднодньовим концертом хтори будзе отримани у Спортскей гали, нєшка 22. Октобра, Водова Фест ше враца на керестурску сцену.

Тогорочни фестивал отвори млади и талантовани музични дуо – Тина и Даре (18:00 – 18:30г) зоз Руского Керестура.

Публики ше представи „Крейзи Казнс” (18:45 – 19:30г), домашнї керестурски панк-бенд.

Вец на бину видзе и aнтиґлобални eтно-панк бенд зоз Зомбора, „Нєозбильни песимисти” (19:45 – 20:45г).

Наступи и новосадски бенд „Атеист Реп”, хтори нєдавно преславел 30 роки свойого иснованя (21:00 – 22:30г).

А главна гвизда на бини будзе панк-фолк бенд и балканска сензация „Бркови” зоз Горватскей (22:45 – 00:15г).

„Дроп Сенсеи” (00:45 – 02:30г) як єдини ди-джей сет, завре фестивал и зацикави госцох и нащивительох же би пришли и нарок.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)