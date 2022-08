Нови Акцийни план за витворйованє правох националних меншинох

БЕОҐРАД – У будинку Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ, у Палати Сербия, пияток 12. авґуста, отримана штварта схадзка Окременей роботней ґрупи за виробок Предкладу Акцийного плану за витворйованє правох националних меншинох. Окрем членох роботней ґрупи, спред националних совитох, сходу присуствовали представителє ресорних министерствох, ОЕБС-у и експерти Совиту Европи хторим роботна верзия тексту Акцийного плану була доручена на розпатранє.

Евидентовани осем зауваги, суґестиї, углавним представительох националних совитох и одноша ше на обласци образованя и култури, а поднєсли их представителє горватскей, бошняцкей и мадярскей националней меншини. Дзепоєдни з нїх процедурално нє мож законски ришиц, алє прето кед слово о числу школярох хтори маю жаданє школовац ше на мацеринскей бешеди, викристализоване ришенє же би ше дошлєбодзело зменшанє квоти за формованє оддзелєня. То и потераз було запровадзоване у пракси. Кед слово о видаваню учебнїкох винєшени проблем пожнєня пре лоґистични нєдостатки терашнього видавателя (Центру за видаванє учебнїкох малих тиражох). Предложене же би ше тот задаток у наиходзацим периодзе зверело Заводу за видаванє учебнїкох Войводини, хтори у тей роботи маю вецей пракси.

Як на схадзки надпомла министерка за людски и меншински права и дружтвени диялоґ, Ґордана Чомич, Акцийни план хтори би требал буц принєшени указує на пошвеценосц Влади Сербиї защити и унапредзеню меншинских правох. То би требал буц документ хтори ясно укаже яки напрямки дїлованя у наиходзацих двох рокох.

