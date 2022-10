Новосадски ветеранє на Интер-фолк-фесту у Дервенти

ДЕРВЕНТА – Фолклорна секция ветеранох зоз Руского културного центра (РКЦ) Нови Сад, внєдзелю 16. октобра участвовала на централней манифестациї Интернационалнoго фолклорного фестивалу „Босилькованє” у Дервенти.

Домашнї, госцох сердечно привитали у Спортскo-културним центре Дервента, а Манифестация почала зоз официйним отвераньом Етно-ґастро вистави, розпатраньом и коштованьом националних єдлох, цо були оловранти на фестивалу, а вистава наволана „Шицки за шицких”. За тоту нагоду новосадянки порихтали и понукали руски єдла, а засмачели ше зоз националнима єдлами хтори ше понукало коло других столох. Потим шицки фолклораше, учашнїки на 27. Интер-фолк-фесту „Босилькованє” формовали дефиле на главней площи у городзе и танцуюци и шпиваюци прешейтали по улїцох Дервенти.

Ветеранє РКЦ наступели зоз танцом „Руски танци панонского ареалу”, хореоґраф Миломир Шайтош. Фолклорашох провадзел оркестер у составе гармоникаш Иван Лїкар, виолинисткиня Ґлория Милошевич, кларинетиста Никола Янчич и на контрабасу грал Виктор Винаї, а танєц бул од перших тактох попровадзени зоз аплаузом и обачлївим одушевийом публики.

Концерт почал зоз заєднїцким наступом шицких учашнїкох, а вец ше кажди ансамбл представел зоз своїм танцом. Окрем ансамбла ветеранох зоз РКЦ участвовали и Словацки ансамбл „Иван Брнїк Словак” зоз Нашицох, Културно-уметнїцке дружтво „Чаєвац” зоз Банялуки и Роботнїцке културно-уметнїцке дружтво „Пролетер” зоз Сараєва, як и вецей ансамбли домашнїх зоз Културно-уметнїцкого дружтва младих „Босиляк” зоз Дервенти. Концерт закончени тиж зоз заєднїцким наступом шицких оркестрох и фолклорашох у колу хторе попровадзене зоз огньометом.

Фестивал од 2008. року у календаре Интернационалного совиту фестивалох фолклору и фолклорней уметносци (CIOFF), а орґанизатор Културно-уметнїцке дружтво младих „Босиляк” зоз Дервенти.

