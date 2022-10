Одборнїки вигласали одлуки вязани за буджет

ШИД – Вчера отримана схадзка Скупштини општини (СО) Шид на хторей одборнїки вигласали Одлуку о вименкох и дополнєньох Одлуки о буджету за 2022. рок з хтору зменшани приходи за коло 4,1 одсто за проєкти хтори нє буду витворне у тим року и приходи утвердзени на 1.739.700.000 динари..

СО прилапела и звит о витвореню приходох и розходох буджету за перши шейсц мешаци того року спрам хторого приходи виношели 579.625.000 динари односно 34,7 одсто, а розходи 536.926.000 динари або 31,4 одсто од планованих.

На схадзки прилапени и звит о роботи за перши шейсц мешаци того року ЯКП Явне ошвиценє, услуги и отримованє потим Рочни звит о роботи ПУ „Єлица Станивукович Шиля“, як и Рочни план роботи спомнутей предшкоскей установи за школски 2022/23 рок.

Одборнїки прилапели и звити о дїлованю за перши шейсц мешаци ЯКП „Водовод “ и „Стандард“, а тиж принєсли и вецей кадрово и маєтно правни одлуки зоз компетентносци локалней самоуправи.

