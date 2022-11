ШИД – У 12. колє Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, ґрупа Заход, фодбалере ОФК Бикич дома победзели Борец (ВР) зоз 3:0.

На таблїчки ОФК Бикич осми зоз 22 бодами, а у остатнїм 13. колє єшеньскей часци першенства, Бикичанє одходза на госцованє до Руми и буду бавиц зоз ФК Фрушка Гора.

