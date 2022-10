Октобер у Каритасу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Парохийни Каритас Руски Керестур, означуюци октобер, мешац пошвецени солидарносци зоз старшима особами, порихтал велї збуваня пошвецени старшим особом на штварткових стретнуцох.

Як перше, отворени подобови и литаратурни конкурс на тему „Мойо дожица у баби дїда” на котрим можу участвовац дзеци предшколского и основношколского возросту.

Условия подобового конкурсу же би приложени роботи були нарисовани, намальовани зоз гоч хтору технїку, а формат же би одвитовал паперу блока число 5.

Условия литературного конкурсу же би робота була оддуркана, або написана на паперу велькосци формата А4, а твор може буц по вибору самого автора. Кажди автор може послац єдну роботу.

Потребне подписац мено и презвиско дзецка, место, контакт телефон и послац найпознєйше до 26. октобра до просторийох Каритасу у Руским Керестуре, або принєсц вовторками од 2,30, штвартками од 14 по 16 г, або директно волонтером Каритасу.

Роботи буду оценьовац старши особи на штварткових друженьох у Каритасу, а три роботи у обидвох катеґорийох буду наградзени. Роботи буду виложени у просторйох Каритасу 30. октобра, а истого дня буду пречитани и три найлєпши литературни роботи. На конкурс ше можу явиц дзеци зоз шицких наших парохийох.

Попри тей, волонтере Каритасу пририхтали и рижни активносц котри ше уж реализовали, або буду реализовани у цеку того мешаца, виявела координаторка керестуского каритасу Соня Алексичова. Першого штвартку у мешацу, на друженє пришли три волонтерки, Клара, Кяра и Корнелиа, котри на ґитари зашпивали даскельо писнї. Зоз шпиванку, алє и торту, старши означели и рочнїцу приходу пароха о. Владислава Варґу котри з нїма на каждим друженю, а його присутносц и духовне окрипенє им вельо значи.

У наиходзацим периодзе, уж того штвартку, 13. октобра у просторийох Каритасу, отрима ше превентивни препатрунок – меранє цукру у креви и кревового прициску, а будзе и слова о здравим костираню.

Штварток, познєйше, 20. октобра од 15 до 16 годзин друженє будзе у Водици, а од 16 г будзе Служба Божа за шицки старши и хори особи котри нє маю як присц до Водици и будзе орґанизовани превоз за нїх. Особи котри жадаю присц на тото друженє як и кед же дахто жада одвесц старши особи до Водици, а нє ма як най ше яви волонтером Каритасу.

Остатнї штварток у мешацу волонтере здумали уметнїцку роботню на котрей ше буду виберац найлєпши твори на конкурсу.

