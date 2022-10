Општина Вербас у проєкту „Розбавене родительство”

ВЕРБАС – Представнїки општини Вербас, Центру за социялну дїялносц, Предшколскей установи „Бошко Буха” и Дому здравя „Велько Влахович” участвовали на заєднїцкей схадзки городских/општинских роботних целох за потримовку стимулуюцому родительству и розвою дзецох. Сход орґанизовани у рамикох реализациї проєкту „Потримовка локалним самоуправом за ширенє добрих политикох и пракси потримовки родительству” – „Розбавене родительство”. Перша схадзка роботних целох отримана у Новим Садзе, пренєсол општински сайт.

З тей нагоди представени индикаторе за мапованє капацитету и пракси локалних самоуправох за потримовку родичом и дзецом у периоду вчасного розвою з обласци медзисекторного сотруднїцтва, обласци здравя, обласци предшколского образованя и воспитаня, обласци социялней защити и популацийней политики, як и з обласци локалних финансийох.

Проєкт „Потримовка локалним самоуправом за ширенє добрих политикох и пракси потримовки родительству” ма циль розвиц и унапредзиц иснуюци явни политики и процедури локалних самоуправох пре змоцньованє системи потримовки родичом и старательом у перших рокох одрастаня дзецка.

Проєкт ше реализує як часц програми „Потримовка стимулуюцому родительству през бависко”, а котри вєдно запровадзую УНИЦЕФ, СКҐО, Конзорциюм институцийох и орґанизацийох котри творя Городски завод за явне здравє Беоґрад, Републични институт за социялну защиту, Союз здруженьох медицинских шестрох предшколских установох Сербиї, Гармония – Центер за потримовку вчасному розвою и фамелийним одношеньом, як и Институт за психолоґию Филозофского факултету Универзитету у Беоґраду, з финансийну потримовку Фондациї ЛЕҐО.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)