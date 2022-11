Општински дерби домашнїм

ЧЕРВИНКА – После пейцох побидох зашором, за фодбалерох Русина у 13. колу Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, хторе одбавене всоботу 5. новембра, ушлїдзело пораженє, з резултатом од 2:0 (0:0) за домашню Червинку.

Фодбалере Червинки добре вихасновали предносц домашнього терену, и од початку водзели главни цек бависка. Русиновцом яґод же було чежко затримац лабду и орґанизовац напад, та векшину прешого полчасу процивнїки були тоти хтори тримали лабду.

Перша гришка Русиновей охрани случела ше аж у 50. минути, кед направени пенал за домашнїх хтори вони и вихасновали, а потим и єдна у 65. минути, кед домашнї прешли до водства од 2:0 цо бул и конєчни резултат.

Русин бавел у составе – Деян Кронич, Боян Голик, Александар Кочиш (Стефан Тома), Владан Вуйович, Деян Павлович (Деян Будински), Филип Вуйович, Янко Кулич, Оґнєн Маркович (Александар Тома), Матей Саянкович, Андрей Малацко (Деян Чернок), Боян Бранкович.

И попри пораженя, Русин ше хвильково находзи на 2. месце зоз 31-им освоєним бодом. Уж на нєдзелю 13. новембра, до Керестура приходзи Полет зоз Каравукова, екипа хтора при верху таблїчки.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)