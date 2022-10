ШИД – Медзи 200 фамелиями, хтори у Палати Сербия подписали контракти о доставаню средствох зоз Министерством за старосц о валалу за купованє хижи, осем фамелиї з подруча Општини Шид.

У мено локалней самоуправи контракт подписал заменїк предсидателя општини Шид Дьордє Томич, а по тераз 33 фамелиї з подруча општини достали нєповратни средства за купованє хижи.

