Отриманиа пията ,,Чурожска ракияда”

ЧУРОҐ – Здруженє винїцарох, винарох и овоцарох ,,Боронь” Чуроґ орґанизовало пияту по шоре ,,Чурожску ракияду”. Того року тота манифестация достала и медзинародни характер, понеже ше оценьовало тристо пейдзешат продукти, а окрем зоз Сербиї, було палєнки и зоз Греческей, Чарней Гори, Републики Сербскей и зоз Горватскей. Оцену квалитету напою окончовал штирочислени фахови жири у чиїм составе були технолоґове и медзинародни судийове.

Побиднїк на манифестациї Владимир Миянович зоз Нового Саду. Вон наградзени за напой з грушки вилямовки зоз 2021. року. Друге место завжал Радован Миличич зоз Чуроґу за шлївку барик зоз 2012. року, а треце место завжал Йоца Ботошки зоз Катю за лозовачу – неопланту зоз 2019. року.

