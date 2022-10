Отримани 10. Фестивал меду у Вербаше

ВЕРБАС – Здруженє пчоларох Вербасу всоботу, 29. октобра орґанизовало свою традицийну манифестацию под назву Фестивал меду.

Тота вистава пчолових и провадзацих продуктох нє лєм привредного и польопривредного характеру, алє є и туристична, ґастрономска и културна манифестация з оглядом же комбинує рижни змисти. Остатнєй соботи у мешацу Фестивал меду на Площи Николи Пашича у Вербаше мал и характер ювилейней манифестациї, прето же є отримани дзешати раз.

По словох вербаских пчоларох, чечуци рок бул вигодни за занїманє зоз пчоларством и богати з медом. На числених столїкох у центру Вербасу могло видзиц рижни файти меду, прополису, полену, опреми за пчоларство, и инше цо ма вязи зоз тоту файту польопривредного занїманя. Окрем того, Фестивал бул и нагода же би продукователє вичерали искуства, алє и же би нащивительом представели здрави поживово продукти з меду и розтолковали як их правилно хасновац.

У орґанизациї ювилейного Фестивалу меду у Вербаше участвовали и Општина Вербас, Културни центер Вербас, Туристична орґанизация општини Вербас, ОШ „Братство єдинство”, ОШ „Петар Петрович Нєґош”, Городски музей Вербас и КУД „Завичайне врело”.

