Отворена вистава пошвецена Борови Станковичови

ЖАБЕЛЬ – Општинска народна библиотека ,,Велько Петрович” Жабель у сотруднїцтве зоз Библиотеку Городу Беоґраду, 19. септембра отворела виставу пошвецену Борови Станковичови. Тота путуюца поставка, барз сликовита и ґрафично скоро мултимедиялного характеру, дїло завичайней авторки Олґи Красич Марянович, хтора през свой роботни вик у Библиотеки Города Беоґраду орґанизовала вельке число виставох того типу.

На отвераню тей вистави були директорка Библиотеки Городу Беоґраду Ясмина Нинков, як и проф. др Михайло Пантич, сербски писатель и литературни критичар, добитнїк тогорочней награди ,,Борисав Станкович”.

