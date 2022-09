Отворени жимски базен у Вербаше

ВЕРБАС – После горуцого лєта и купаня на отворених базенох, нащивителє Центру за физкултуру „Драґо Йовович” у Вербаше ознова можу хасновац услуги жимского базену.

Термини за гражданох остали нєвименєни, та шицким заинтересованим заварти базен доступни у углавним стандардних терминох – у раншим од 6 по 7,30 годзин, потим од 19 по 22 годзин, а през викенд од 12 по 15 годзин и од 16 по 19 годзин. Же базен мож хасновац важна вистка и за членох плївацких клубох, школярох котри ходза на обуку плїваня, за спортистох, рекреативцох и других.

За викенд шицки припаднїци красшого полу на розполаганю маю такволани „женски термин” од 19 по 20 годзин.

Цена дньовей уходнїци виноши 300 динари, мешачна препуснїца за 15 уходи на базен виноши 3 500 донари, покля за 30 уходи потребне видвоїц 6 000 динари.

Заняти у вербаским Центру за физкултуру предлужа и того року буду отримовац обуку нєплївачох котра почала уж тих дньох. Тот безплатни курс плїваня за шицких школярох другей класи основней школи у општини Вербас ма традицию длугшу як три и пол децениї. Пре застановку котра настала пре ситуацию яка була предходни пар роки и ковид, на обуку буду ходзиц и даскельо оддзелєня висших класох котрим ше то нє поспишело прешлого року.

