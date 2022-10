Означена 25-рочнїца школского часопису „Тайм аут”

РУСКИ КЕРЕСТУР – У керестурскей Школи, 25. октобра означена 25-рочнїца виходзеня школского часопису „Тайм аут” (Time aut). Малу шветочносц предводзела директорка Наталия Будински котра з професорку руского язика Люпку Малацко технїчна потримовка школяром членом редакциї.

На свою роботу у технїчним ушорйованю здогаднул ше и пензионовани професор физики Еуґениє Медєши, а на свойо соструднїцтво и дакедишня школярка, а тераз професорка Даниєла Рац, и терашнї член редакциї Наталия Жирош зоз III2. Свойо роботи пречитала и Адрияна Фейди, а о часопису бешедовали и други присутни, дакедишнї и терашнї ґимназиялци и професоре.

З тей нагоди здогадло ше же часопис 1997. року порушал штредньошколєц Марко Маркович, а у першей редакциї була и Таня Бодянец котра ше з видеом явела на тот сход.

„Тайм аут” двоязично обявює автентични школярски роботи, прозу, поезию, статї о активносцох школи, фотоґрафиї, илустрациї, анкети, а наставнїки помагаю. През його редакцию прешли велї штредньошколци котри нєшка успишни у своїх фахох.

И найновше число вишло и у диґиталней форми, а диґитализовани и шицки 29 потерашнї числа и положени су на сайт Школи, а буду доступни и на других линкох. То витворене дзекуюци Здруженю РуСТЕМ и финансийней потримовки Покраїнского секретарияту за образованє.

