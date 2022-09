КОЦУР – У грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре вчера, 11. септембра, означене швето Усикновениє глави Йоана Хрестителя, по юлиянским календаре.

Вельку Службу Божу на 10 годзин служел парох коцурски о. Владислав Рац, котри у казанї здогаднул шицких вирних на значносц и велькосц Йоана Хрестителя, и як визначел, єдини є котрому ше слави родзени дзень и источашнє дзень упокоєня, дзень шмерци.

Гоч то швето котре приволує на смуток лєбо жаль, тиж каждого з нас поволує и здогадує же бизме розсудзели себе над собу, чи ше дошлїдно тримаме того цо гутори Божа заповид, дзе Дух Божи, бо, як надпомнул о. Рац, кед нєдобре твориш, совисц це будзе опоминац, а глас Йоана Хрестителя ше чуло и чує ше го и нєшка.

По словох пароха, Йоан Хреститель шицким нам благонаклони пророк котри поволує зоз чесним своїм животом, побожносцу, скромносцу же бизме полюбели Господа Бога Исуса Христа, же бизме препознали силу и моц яку вон дава зоз своїм присуством, зоз своїм чуваньом и же бизме постали добри Божо дзеци за свой час у котрим жиєме, заключел на концу казанї о. Владислав Рац.

Значне число парохиянох тей нєдзелї присуствовало Служби Божей и зоз молитву и шпивом означели тото швето.

Начало индикта, односно початок Нового церковного року, будзе на стреду, 14. септембра.

