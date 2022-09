Предлуженє добрих партийох

ЗОМБОР/РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалере Фодбалского клубу „Русинˮ, всоботу, 10. септембра, одбавели пияте коло Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, процив ФК „Жак” зоз Зомбору, хторого победзели з резултатом 2:0 (1:0). Обидва ґоли за Русин дал Матей Саянкович.

У першим полчасу бависко ше углавним одвивало на штредку терена зоз меншима нагодами за обидва екипи. Концом першого полчасу, Саянкович, Кулич и Сушич зоз прецизнима додаванями вируцели шейсцох бавячох, дзе Саянкович посцигує ґол.

У другим полчасу бавело ше вельо грубше, було надосц жовти картони, та аж и гришка главного судию хтори сцел вируциц Тому пре фаул хтори нє вон направел. Познєйше, после консултациї зоз помоцним судийом, гришка була виправена, а змаганє ше предлужело. У 89. минути, после оштрого додаваня до процивнїцкей поли, Саянкович знова сцека охрани и посцигує други ґол, и ту ше видзело же Русин ознова освої 3 боди, хтори го тримаю при самим верху таблїчки.

За Русин бавели – Деян Кронич, Стефан Тома, Боян Голик, Деян Чернок, Александар Кочиш, Филип Вуйович, Александар Тома (Лука Иличич), Янко Кулич, Дарко Сушич, Матей Саянкович, Оґнєн Маркович.

На нєдзелю, 18. септембра, на 16 годзин Русин угосци екипу „ЧСК Пивара” зоз Челарева хтора єдно место под Русином.

