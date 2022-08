Преславени и Кирбай у Бикичу

БИКИЧ – Церква и вирни бикичскей церкви вчера, на швето Успения Пресвятей Богородици, у народзе познатше як Велька Матка Божа, преславели храмове швето Кирбай.

Шветочну кирбайску литурґию предводзел о. Михайло Режак, декан сримски и парох у Шидзе, а сослужели о. Дарко Рац, парох у Бачинцох и домашнї парох о. Владимир Еделински Миколка.

О. Миколка и наказовал и визначел значенє Мацери Божей у християнским живоце, хтора була вибрана од Бога.

Шпиванє вирних предводзела дзиячка Любица Роман, а помагали єй Невенка Бобаль, Єлена Гнатко, Люба Бобаль и Мира Гнатко.

Домашнї парох шицким паноцом подзековал же пришли возвелїчац Кирбай и повинчовал щешлїви и благословени Кирбай домашнїм и госцом, а на концу одшпиване Многолїствиє.

