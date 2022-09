ШИД – У другим колє Општинскей фодбалскей лиґи Шид, фодбалере Єдноти дома у Шидзе победзели Борец з Илинцох зоз 3:0, а у Соту змаганє медзи Братством и Сримцом з Беркасова преложене.

На таблїчки Єднота друга зоз шейсц бодами, а Сримец пияти зоз єдним бодом и змаганьом менєй.

У трецим колє Єднота одходзи на госцованє до Люби дзе будзе бавиц процив Єдинства, а Сримец у Беркасове дочекує ОФК Бинґулу.

