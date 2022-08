НОВИ САД – Вистава плакатох познатих и значних дунайских женох зоз назву „Приповедки дунайских женох (Подунавци)”, отворена початком авґуста на явним просторе коло Городскей хижи у Улїци краля Александра у Новим Садзе. Виставу орґанизовала и конциповала новинарка и редакторка часописа „Дунай повязує” (Danube Connects), Сабина Ґелер.

На вистави представени жени хтори повязани зоз Дунайом, алє и дунайски места зоз хторима тоти жени у даякей вязи. Виложени плакати зоз кнїжки „Danube Women Stories” у хторей приказани осем городи и шейсц жени подунайских жемох. Кнїжка друкована по нємецки и по анґлийски, а илустрациї за кнїжку робела и нам позната уметнїца Наталия Рибович.

Отверанє вистави зоз шпиванку розвешелєл трочленови бенд „Фрайли”, а вистава ше отримує у рамикох програмского лука Дунайске морйо и годно ю опатриц до 21. авґуста.

