НОВИ САД – У СКЦ „Павел Йозеф Шафарик” (Вука Караджича 2/а) у Новим Садзе Руски културни центер (РКЦ) отрима Рочни концерт.

На концерту наступя дзеци хтори у новосадских школох виучую руски язик як виборни предмет зоз елементами националней култури.

Наступи и Хор „Гармония”, Женска и Хлопска шпивацка ґрупа, як и фолклорна ґрупа ветеранох.

На концерту наступя и солисти – Ана Римар Симунович и Саня Дивлякович, а свою точку будзе мац и Рутен Треш Оркестра.

Концерт почнє на 19 годзин.

