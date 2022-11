Розгварка „Пейц до дванац” вчера у Керестуре, нєшка у Коцуре и Новим Орахове

РУСКИ КЕРЕСТУР/КОЦУР/НОВЕ ОРАХОВО – У просторийох Рускей матки, вчера коло поладня отримана розгварка зоз символичну назву „Пейц до дванац”, представительох лїстини под числом 5 „Руска матка за Руснацох”, чий ношитель предсидатель Матки др Михайло Фейса.

Нєшка, 10. новембра подобна активносц представительох тей лїстини планована у Коцуре у просторийох Месней заєднїци. Розгварка под назву „Пейц до дванац” почнє на 11:55 годзин кед проф. др Михайло Фейса будзе зоз своїма дзепоєднима кандидатками и кандидатами водзиц розгварки зоз Коцурцами на тему цо треба меняц у дїялносци и составе Националного совиту рускей националней меншини.

Пополадню на 17 годзин у Новим Орахове у просторийох КУД „Петро Кузмяк” тиж будзе промoция виберанковей лїстини под числом 5 „Руска матка за Руснацох”, алє и промоция Правопису руского язика зоз правописним словнїком, Малей историї Русинох, Словнїка компютерскей терминолоґиї, Анґлийско-руского словнїка и часописа „Руснак”.

(Опатрене 68 раз, нєшка 68)