Розписани конкурс за 13 кредитни линиї за розвой польопривреди

ВОЙВОДИНА – Покраїнски фонд за розвой польопривреди обявел Явну оглашку за 13 кредитни линиї и обезпечел коло 551 милион динари за розвой польопривредних ґаздовствох, землєдїлских задруґох и польопривредних поднїмательох.

Фонд дава кредити за купованє – нашеня, минералних гнойох, защитних средствох; польопривредней механїзациї; пластенїкох и склєнярнїкох; защитних мрежох у вецейрочних овоцнїкох, винїцох; квалитетних целятох и прашатох за тов; приплодних гарлох у говедарстве, овчарстве и швинярстве; пчолових ройох, кошнїцох и опреми за пчоларство; опреми за статкарски фарми.

Кредити ше додзелює и за финансованє инвестицийох до физичних средствох польоприврених ґаздовствох у секторе преробку овоцох, грозна и желєняви, за подзвигованє вецейрочних овоцнїкох и винїцох; за правенє обєктох и набавку опреми за маґазинованє житаркох, овоцох и желєняви, як и за купованє польопривредней жеми до пейц гектари.

При тих кредитох камата 1 одсто и ґрейс период 1 рок, лєм за кредити за подзвигованє вецейрочних овоцнїкох ґрейс период 2 роки. Найвекши винос кредиту може буц 4,5 милиони динари, а найменши 3000.00 динари.

