Розписани Конкурс за розвой социялного поднїмательства

ВОЙВОДИНА – Покраїнска Влада розписала конкурс за додзельованє безповратних средствох за розвой социялного поднїмательства у Войводини дзе обезпечени средства од 5,5 милиони динари.

Конкурс за социялну економию хтори Покраїна розписала перши такей файти на териториї цалей держави од кеди Закон о социялним поднїмательству усвоєни, визначел Покраїнски секретар за привреду и туризем Ненад Иванишевич.

На тим конкурсу можу участвовац шицки правни лїца хтори реґистровани за професийне рехабилитованє и даванє роботи особом зоз инвалидносцу, социялни задруґи, як и субєкти хтори здобули статус социялного подприємства на териториї Войводини.

Конкурс отворени по 25.новембер 2022. року.

