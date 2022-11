Розписани конкурси за нови тексти за нови шпиванки за „Ружу” и „Пупче”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дом култури Руски Керестур розписал конкурси за нови тексти за нови шпиванки у забавним духу за „Червену ружу”, як и за нови тексти за дзецински шпиванки за „Червене пупче” 2023.

Право участвованя на конкурсу маю шицки заинтересовани особи зоз жеми и иножемства. Єдна особа може буц автор, лєбо коавтор найвецей двох текстох.

Тексти котри ше посила на конкурс шму буц предходно обявйовани у писаней форми, алє нє шме на нїх постояц уж компонована шпиванка.

Прияву на конкурс ше посила по пошти, або особнє на адресу: Дом култури Руски Керестур, Русинска 75, 25233 Руски Керестур, За Фестивал рускей култури „Червена ружа”. Лєбо на мейл: dk.kerestur@gmail.com дзе мож достац и подробнєйши информациї.

Конкурси отворени по 31. децембер 2022. року, а доступни су на сайту domkultureruskikrstur.com

Конкурс за музику и цалосну композицию будзе окреме розписани.

