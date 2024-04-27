Розписани локални виберанки за 2. юний

БЕОҐРАД – Предсидателька Скупштини Сербиї Ана Брнабич, вчера, 26. априла розписала виберанки за одборнїкох 66 єдинкох локалней самоуправи.

Предсидателька парламента одлуку о розписованю виберанкох за 2. юний подписала и Дому Народней скупштине и гварела же ше зоз усвоєнима вименками и дополнєнями Закона о локалних виберанкох здобули условия за розписованє виберанкох у 66 єдинкох локалней самоуправи.

Виберанки 2. юния буду отримани у городох: Беоґрад, Нови Сад, Суботица, Зренянин, Кикинда, Вершец, Панчево, Зомбор, Сримска Митровица, Ниш, Валєво, Пожаревац, Яґодина, Ужице и Чачак.

Гласац ше будзе и у општинох: Бачка Тополя, Мали Идьош, Житиште, Нова Црня, Нови Бечей, Ада, Канїжа, Нови Кнежевац, Сента, Чока, Алибунар, Била Церква, Ковачица, Ковин, Опово, Пландиште, Апатин, Оджак, Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровец, Беочин, Бечей, Вербас, Жабель, Србобран, Сримски Карловци, Темерин, Тител, Индїя, Ириґ, Печинци, Рума, Стара Пазова, Шид, Свилайнац, Болєвац, Арилє, Нова Варош, Сєница, Чаєтина, Горнї Милановац, Иванїца, Врнячка Баня, Рашка, Тутин, Алексинац, Сврлїґ, Босилеґрад, Буяновац и Сурдулица.