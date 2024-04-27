Розподзелєни средства Одбору за културу

РУСКИ КЕРЕСТУР – На заєднїцкей зхадзки Одбору за културу и Вивершного одбору Националного совиту Руснацох (НСР), розподзелєни средства у суми милион 350 тисячи динари, на 16 манифестациї котри сцигли на Конкурс Одбору за културу.

Средства розподзелєни на 16 вимоги за манифестациї яки ше орґанизує у наших местох и КУД и находза ше у Календаре манифестацийох НСР, лєбо за анґажованє фахових руководительох, док два нє були валидни понеже ше нє находза у тим Календаре.

Од тих двох єдну орґанизує КПД ДОК, а другу Руска матка, и на схадзки у свойстве новинара Михайло Фейса предложел Одбором же би и им додзелєли средства, цо заж лєм нє прилапене з толкованьом же тоти манифестациї нє виполнєли критериюми же би були у Календаре манифестацийох.

Схадзка отримана вчера 26. априла у просторийох Дому култури, водзели ю предсидателє двох одборох Мелания Мали и Желько Ковач, пристуни бул комплетни состав Одбору за културу з тим же пейц члени особнє, а штири прейґ ЗУМ платформи, як и штверо од пейц членох Вивершного одбору. Присутни були и предсидатель и секретар НСР Йоаким Рац и Таня Арва Планчак.

Подробнєйши звит о розподзєних средствох годно пречитац у шлїдуюцим чишлє нашого тижньовнїка „Руске слово”.