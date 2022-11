Розришеня без потримовки векшини одборнїкох

КУЛА – У Кули, стреду 9. новембра отримана 6. схадзка Скупштини општини Кула, котру водзел предсидатель того орґану Велибор Милоїчич. Пред одборнїками бул дньови шор составени зоз 12 точкох.

Скорей розправи на дньовим шоре 6. схадзки, одборнїки Скупштини општини Кула гласали о преставаню мандату одборнїка одборнїцкей ґрупи „Кулянє и наш город- Зєдинєни за побиду Кули” Милоша Кривокучи, пре пременєне место пребуваня. Тиж, з векшину гласох утвердзена обєдинєна розправа и поєдинєчне вияшньованє о точкох пейц, шейсц и седем.

Перша и друга точка дньового шору одношели ше на предкладаня о розришованю предсидателя Скупштини општини Кула и заменїка предсидателя Скупштини општини Кула. Обгрунтуюци першу точку, одборнїки опозициї винєсли твердзенє же предсидатель Скупштини општини Кула директно виновнїк за потупйованє Дїловнїка и нєдемократску атмосферу. После законченей розправи, приступело ше тайному гласаню, а з векшину гласох предкладанє о розришованю предсидателя Скупштини општини Кула одбите.

Друга точка ше одношела на предкладанє о розришованю заменїка предсидателя Скупштини општини Кула, а як цо то бул случай и зоз першу точку, тото предкладанє з векшину гласох цо ше тайно гласало одбите.

Треца точка була Предкладанє одлуки о додзельованю явних припознаньох и наградох општини Кула и ю обгрунтовал предсидатель општини Кула Дамян Милянич, хтори хварел же з нагоди Дня општини Кула, предвидзене додзельованє Рочней награди општини Кула, и то – Грамота Карате клубу „Гайдук” зоз Кули и Плакета министарки за защиту животного штредку, Ирени Вуйович. После усвойованя трецей точки, усвоєна и штварта точка, Предкладанє Грамоти о реґионалних лєбо меншинских язикох општини Кула.

Од пиятей до седмей точки водзена обєдинєна розправа и поєдинєчне одлучованє, а тоти точки ше медзи иншим одношели на оцудзованя будовательней жеми у явним власнїцтве општини Кула. Одборнїки усвоєли з векшину гласох и Предкладанє Одлуки о реализованю явного конкурсу за виберанє директора ЯКП „Руском” Руски Керестур.

У рамикох дзевятей точки усвоєне и Предкладанє Одлуки о утвердзованю мешачного надопольнєня за роботу членом надпатраюцого одбору явних комуналних подприємствох чий снователь општина Кула.

Дзешата точка ше дотикала Предшколскей установи „Бамби”, та так розпатрени Звит о роботи тей установи за 2021/22 рок, як и предкладанє Ришеня о даваню согласносци на План роботи за 2022/23. рок, котри пояшнєла директорка тей установи, Снежана Булатович.

Предкладанє Одлуки о менованю Виберанковей комисиї општини Кула у сталним составе, єдногласно усвоєни у рамикох єденастей точки дньового шору.

Дванаста точка мала змист за одредзени кадровски пременки, та так и усвоєни предкладаня Ришеня о менованю Локалного совиту родичох, преставаню длужносци, розришованю и вибераню заменїка предсидателя и членох сталних роботних целох (Комисия) Скупштини општини Кула, преставаню длужносци, розришеню и менованю членох Управного одбору установох чий снователь општина Кула и розришованю и менованю члена Школского одбору Штреднєй фаховей школи у Червинки.

Остатня точка дньового шору була резервована за одборнїцки питаня, после чого скупштинске зашеданє заключене.

