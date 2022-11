Рукометаше поражени у Бездану, бавели нєкомплетни

БЕЗДАН – Рукометаше Русина внєдзелю 6. новембра у 6. колу Войводянскей рукометней лиґи „Сиверˮ госцовали у Бездану процив екипи Ґрафичар, од хторей страцели зоз резултатом 25:23 (12:11).

На нєдзельовим стретнуцу виостал лєпши резултат од обчекованого, першенствено прето же на змаганє нє пошла комплетна екипа.

Змаганє почало зоз резултатом 3:0 за домашнїх, односно пошвидко було 8:2, и у першей штвaрцини стретнуца уж ше могло нагадовац неґативни конєчни резултат. После початнїцкей кризи Русин витворел ровновагу на терену, же би ше стретнуце закончело зоз минималну предносцу домашнїх.

За Русин бавели – капитен Славко Гербут хтори дал 7 ґоли, Михайло Мудри 6, Иґор Варґа 5, Виктор Микита 4, Борис Югик дал єден ґол, Мирослав Виславски и Петро Пирожек.

На нєдзелю 13. новембра до Керестура приходзи Сивец 69/2, а зоз тоту побиду Русин би у єшеньскей часци Першенства остал на першим месце.

