Русинова побида пред початком першенства

РУСКИ КЕРЕСТУР – Екипа ФК „Русин”, внєдзелю 31. юлия, у приятельским змаганю победзела екипу ФК „Оджак” з резултатом 3:0 (1:0).

Ґоли за Русин посцигли, у 10. минути Деян Будински, у 65. минути Деян Павлович, а нєодлуга треци ґол дал капитен Боян Голик. Цале змаганє Русин у бависку бул доминантни над процивнїком.

Шлїдуюцого викенду, 6. и 7. авґуста, Русин участвує на турниру Спортских бавискох „Яша Баков” у Дюрдьове. То ґенерална проба пред початок першенства 14. авґуста кед Русин дочекує екипу ФК „Будучносц” зоз Ґложанох.

(Опатрене 12 раз, нєшка 12)