Сезона зогриваня у явних институцийох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Попри енерґетичней кризи котра того року облапела цали швет, сезона зогриваня и урядово почала 1. новембра. Локална самоуправа на час обезпечела условия же би ше велї явни установи зогривали на ґаз, а помали ше уводзи и соларни панели за зогриванє.

Сезона зогриваня у Руским Керестуре у институцийох почала по плану, 15. октобра, як и скорейших рокох, алє пре красну хвилю и зоз принєшену Одлуку омогущене явним установом, у предходних петнац дньох вияшнїц ше чи потребне почац зогривац просториї скорей 1. новембра.

Даєдни установи и обєкти у тим периодзе уключовали системи зогриваня, алє од 1. новембра була обовязка же би шицки обєкти у порядним режиму почали зоз зогриваньом.

У Доме култури и предшколскей установи „Цицибан” зогриванє почало коло 20. октобра. Обидва обєкти ше зогрива зоз єдней котловнїци, хаснує ше черстве гориво углє, а резерви єст досц. Планує ше преход на ґаз, вимога придата до Покраїни и чека ше одвит кеди ше почнє з роботу.

У Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” зогриванє почало 1. новембра, алє радиятори були цепли уж од 25. октобра. За зогриванє ше хаснує мазут, хтори купує школа. Резерви єст досц и направени су покля ше нє прейдзе зогривац на ґаз. Цо ше дотика ґазу, положени приключок, поводзени инсталациї и чека ше уключенє, а о тим ше ма старац Општина Кула як и о дальшим зогриваню.

Керестурски Дом за старих и пензионерох уключел зогриванє уж коло 15. октобра, же би хасновательом тей установи ноци були приємнєйши. Терашня система зогриваня функционує на черстве гориво углє, а як дознаваме направени проєкт за зогриванє на ґаз, так же ше планує же би ше и тота институция у будучносци зогривала на таки способ.

Цо ше дотика Спортскей гали у Руским Керестуре, уведзене зогриванє на ґаз з тим же є подзелєнє на три системи зогриваня. Перша система то водова система хтора отримує температуру на 22 ступнї, а зогрива ше зоблєкальнї, конки и мали сали у хторих ше одвиваю тренинґи за карате, аикидо, за женску рекреацию и подобне. Друга система предвидзена за зогриванє зоз цеплим воздухом, так ше зогрива вельку салу, а треца система служи за швидке зогриванє сали же би ше цеплоту отримовало на 19 ступнї.

(Опатрене 11 раз, нєшка 11)