Схадзка Роботного цела за спорт нє отримана пре кворум

РУСКИ КЕРЕСТУР – Предлуженє трецей порядней схадзки Роботного цела за спорт, хтора заказана за вовторок, 23. авґуста прейґ Зум платформи, нє була отримана. З тей нагоди на схадзку ше одволал лєм єден член Цела, а то Владислав Папуґа и предсидатель Иван Папуґа. Роботне цело за спорт чишлї пейц, а за отримованє схадзки треба же би на схадзки присуствовало вецей як пейдзешат одсто членох.

За схадзку бул предвидзени Дньови шор зоз штирома точками. Перши два ше одношели на прилапйованє записнїкох зоз другей и трецей порядней схадзки Цела. Треца точка ше одношела на спатранє и проєкцию Роботного цела за спорт, односно „Роботне цело за спорт – вчера, нєшка, наютре”. То предлуженє претаргнутей трецей порядней схадзки Роботного цела за спорт хтора була отримна у Дюрдьове у октобре 2021. року.

Окрем предсидателя Националного совиту Руснацох, Борислава Сакача и технїчного секретара НС Танї Арва Планчак, на схадзку були поволани и Михайло Киш и Елемир Джуджар спред Роботного цела Проєктни биро. Джуджар и Киш мали нови информациї о актуалних, як и предстояцих Конкурсох у обласци спорту и рекреациї.

На концу порадзене же би ше утвердзело чи члени РЦ за спорт маю можлївосци присуствовац схадзком прейґ тей интернет платформи, чи су технїчно опремени, а потим би ше заказало отримованє новей схадзки Роботного цела за спорт у наиходзацим чаше.

