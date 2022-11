Отримана схадзка Скупштини Опшини

ШИД – Вчера отримана схадзка Скупштини општини (СО) Шид зоз обсяжним дньовим шором, а найзначнєйши одлуки одборнїки принесли у вязи зоз на прешлей схадзки вигласаним ребалансом буджета.

На вчерайшей схадки одборнїки вигласали перше звити о ускладзеносци планованих и витворених активносцох явно комуналних подприємствох за перши дзевец мешаци того року.

Потим одборнїки принєсли одлуки о вименкох финансийних планох шицких 19 Месних заєднїцох на подручу општини у складзе зоз одлуку о ребалансу буджета зоз октобра мешаца, як и установох хторим локална самоуправа снователь як директних хасновательох буджетних средствох и то Општинскей ради, Општинскей управи, предсидателя општини, Скупштини општини и Општинского правобранительства.

СО вигласала и одлуку о Стратеґиї безпечносци транспорту на подручу општини од 2022. року по 2026. рок, вигласана и Одлука о одредзованю зонох и найопременших зонох и одредзени шейсц зони пре одредзованє порциї на маєток, а меновала и дипломовану социялну роботнїцу Браниславу Покору зоз Шиду за директорку Центру за социялн уроботу, меновала и нови Општински совит родичох як и вецей одлуки з обласци урбанизма и маєтних питаньох.

Єдина одлука хтору одборнїки нє потримали була Одлука о вименкох и дополнєньох Одлуки о зоохиґиєни, а пред початком схадзки предсидатель Општинскей ради Зоран Семенович глєдал знїманє з дньового шора спомнутей точки.

