„Шицки ми вєдно твориме Сербию” мото Mинистерства за Попис

БЕОҐРАД – Под мотом „Шицки ми вєдно твориме Сербию” и „Шлєбодно ше вияшнї о своєй националней припадносци”, Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ у сотруднїцтве зоз Републичним заводом за статистику, орґанизовало информативни роботнї за 23 национални совити з нагоди предстояцого Попису жительства котри будзе отримани од 1. по 31. октобер.

Циль информативних роботньох котри два днї отримовани у Беоґраду бул же би учашнїки знаня яки ту здобули пренєсли членом националних совитох и членом їх одборох, здруженьом котри ше занїмаю зоз очуваньом и защиту правох националних меншинох, як и цо векшому числу припаднїкох своєй националней заєднїци. Министерка Ґордана Чомич гварела же то перши прави европски попис котри будзе финансовац Европска уния.

Державна секретарка у министерству за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Олена Папуґа, спозорела же шицки вєдно мушиме робиц на тим же би ше цо вецей гражданє вияшнєли як припаднїки нашей националней заєднїци.

-Я ище вше думам же ше нє зменшаме до того числа спод 10.000. бо кед ше зменшаме за нас будзе барз нєвигодно. Будземе доставац вельо менєй средства и же нашо институциї, алє и образованє и шицко друге. будзе у вше векшей кризи, гварела Папуґова.

Предсидателє и представителє nационалних совитох ше на роботнї зложели же шицки национални меншини загрожени кед слово о числу припаднїкох пре вельки миґрациї, алє и асимилацию. Як визначели, на терену треба подзвигнуц свидомосц о важносци участвованя на Попису того року.

-Тото цо нам ше як Kоординациї nационалних совитох удало то же маме представнїкох у пописних комисийох. так же примарни информациї о Попису уж доступни и поробени су на квалитетни способ, гварел Борислав Сакач.

Як могло чуц на роботнї, числа важни, медзи иншим и пре предстояци виберанки за национални совити котри би мали буц отримани у новембру того року. Перши прелиминарни резултати попису буду у януару 2023. року, а у юнию сеґментовани нєурядово.

