БЕОҐРАД – Посланїки Скупштини Сербиї, 26. октобра вибрали нову Владу котру будзе предводзиц Ана Брнабич.

За Владу зоз вкупно 225 посланїкох гласали 157, процив були 68, а стриманих и тих котри нє сцели гласац нє було. На гласаню нє присуствовали 25 посланїки.

Влада будзе мац 25 министерства и трох министрох без портфеля. Ани Брнабич то будзе треци мандат як предсидательки Влади.

По гласаню, нововибрана предсидателька влади и нови министри шветочно пришагали.

