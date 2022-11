РУСКИ КЕРЕСТУР – Шпиванки зоз „Червених пупчох”, зоз музичних албумох „Нашо швето”, мож слухац и на интернету, алє и безплатно презняц.

На сайту domkulturiruskikerestur.bandcamp.com обєдинєни 80 руски дзецински шпиванки, виведзени на „Червених пупчох” и зняти у периодзе од 2003. по 2008. рок.

