Сто роки од народзеня о. Михайла Макая

РУСКИ КЕРЕСТУР – Керестурци зоз вечаршу Службу Божу и панахиду, 28. октобра означели 100-рочнїцу од народзеня керестурского пароха о.Михайла Макая.

Службу Божу служели керестурски парох о. Владислав Варґа, старовербаски парох о. Алексий Гудак, о. Владимир Медєши и о. Михайло Шанта котри и споведал вирних. Священїки вєдно служели и панахиду за керестурского пароха котрого ше старши вирни дзечнє здогадую. Окреме паметаю його роботу зоз младима, його видавательну роботу, гаризму котру мал у своїм службованю нє лєм у Керестуре, алє и вшадзи дзе службовал, спомнул у своєй казанї о. Варґа.

На вецей збуваньох прешлого тижня Керестурци ше здогадли на свойого дакедишнього пароха. На штвартковим стретнуцу, старши ше през бешеду здогадли на пароха и приповедали свойо искуства зоз окремним священїком котри велїх повинчал, покресцел им дзеци, а и ближнїх поховал.

И на пиятковим стретнуцу дзеци ше вєдноз зоз о. Варґом здогадли на о. Макая так же шпивали шпиванки котри вон окреме любел, а у молитви го замодлєли же би ше старал о своїх парохиянох, окреме младих.

Внєдзелю, на Служби Божей на 11:30 годзин дзеци и їх родичи ше тиж здогадли на о. Макая зоз шпиванку „Яки то приятель Исус” на початку Служби. Тоту шпиванку керестурски млади и богослове чули на єдним духовним стретнуцу, а о. Яким Рац зоз Канади ю прешпивал на наш язик. Керестурски парох так полюбел тоту шпиванку же ю барз часто шпивал на дзецинскей Служби Божей.

Под час Святей Причасци млади волонтере зоз Каритасу и дзеци котри ше пиятками стретаю на друженьох, зоз провадзеньом на двох ґитарох одшпивали єдну нову шпиванку, а зашпивали и после Служби Божей. Вирни були приємно нєсподзивани и поручели младим и дзецом же би их каждей нєдзелї нєсподзивали зоз виводзеньом нових духовних шпиванкох.

