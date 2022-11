Шветочно преславени Кирбай

БЕРКАСОВО – Вчера на швето Собору Святого архангела Михаила парохия у тим сримским валалє преславела храмове швето Кирбай.

Шветочну кирбайску Службу Божу предводзел о. Михайло Режак, декан сримски и парох у Шидзе, а сослужовали ище седемцме паноцове зоз нашого и крижевского владичества.

Наказовал о. Иґор Вовк, парох у Сримскей Митровици хтори визначел значенє архангела Михаила и спомнул же кажди християн ище од дзецинства модлї молитву ангелови хранительови.

Додал и же му мило же молитва вирних виходзи нє лєм з устох алє и зоз шерцох и идзе до Господа Бога.

На Служби Божей шпивали вирнїци жени зоз Бикичу, а на концу богослуженя одшпиване Многолїствиє,а були присутни и вирни зоз наших околних парохийох.

