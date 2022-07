ҐОСПОДЇНЦИ – 18. колония подобових уметнїкох „Стретнуце у Боднарова” отрима ше 30. и 31. юлия у просторийох Основней школи „Жарко Зренянин” у Ґосподїнцох.

Подобова колония, обидва днї, почнє на 9 годзин. На нєдзелю, 31. юлия, будзе отримана и 21. дзецинска колония.

У роботи колониї вежню учасц подобово уметнїки и школяре подобово творителє.

У Подобовей ґалериї буду виложени роботи зоз 17. колониї, хтора була отримана прешлого року.

