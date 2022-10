У „Цицибану” означую Дзецински тидзень

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тидзень пошвецени промоциї дзециских правох – Дзецински тидзень означує ше од 3. по 9. октобер и у ПУ „Бамби” з Кули и у його оддзелєньох, та и у „Цицибану” у Руским Керестуре.

З мотом тогорочней манифестациї „Цо дзецку треба же би росло аж до нєба” прикладно возросту дзецох, виховательки им приблїжели поняце дзецинских правох, а през рижни активносци, роботнї и бависка намагали ше порушац их креативносц, мрию, схопносци.

Перши дзень була бабкарска представа „Тройо прашатка” цо ю виведол Бабкарски театр „Швитляк” з Нового Саду. Представу окрем у „Цицибану” виведли и рапухом у цалим ПУ „Бамби”, цо бул финансийни дарунок наймладшим од локалней самоуправи, як тиж и одход на проєкциї рисованих филмох.

У „Цицибану” мали и дзень креатиних роботньох за колачи и дарунки котри буду у гуманитарней акциї, на спортски дзень ше дзеци у Спортскей гали упознали з каратеом и рекреативнима вежбами, нєшка маю уметнїцки дзень рисованя, а на пияток маскенбал, кед ше будзе предавац порихтани колачи и дарунки за єдного хорого хлапца з „Бамбия” у Червинки.

