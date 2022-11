У Добри вечар, Войводино

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар Войводино” перша часц емисиї будзе пошвецена централней манифестациї тогорочней Костельниковей єшенї на хторей промововани тогорочни и прешлорочни виданя Новинско-видавательней установи „Руске слово”.

Друга часц будзе резервована за фестивал „Маковицка струна” котри отримани 12. и 13. новембра у Бардейове и Прешове у Словацкей Републики.

Приказане будзе и здогадованє на Арсения Теодоровича, познатого сербского маляра чийо шлїди роботох мож видзиц и у вецей наших греко-католїцких церквох.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20:30 годзин, а будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3:10 годзин и дополадня на 9 годзин.

(Опатрене 42 раз, нєшка 41)